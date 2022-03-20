2022/03/20 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم زيارة أوكرانيا، الأسبوع المقبل، عندما يتوجه إلى أوروبا لحضور قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيزور بايدن أوكرانيا الأسبوع المقبل؟.. البيت الأبيض يوضح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيزور بايدن أوكرانيا الأسبوع المقبل؟.. البيت الأبيض يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).