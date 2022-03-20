2022/03/20 | 19:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها (2.130.000) بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تستأنف مشروع التسجيل البايومتري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تستأنف مشروع التسجيل البايومتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).