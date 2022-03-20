ظرف عائلي حرج يهدد مشاركة لاعب مع المنتخب الوطني

2022/03/20 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، عن وجود ظرف عائلي حرج يهدد مشاركة اللاعب حسن داخل مع المنتخب الوطني.وقال شهد في بيان لاتحاد الكرة تلقته “ايرث نيوز” ان “الفترة الحاليّة مع المتغيراتِ التي طرأت على تغير ملعبِ المباراة وما يدورُ من حديثٍ عن هذه الأمور نحن بعيدون عنها ولسنا […]

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