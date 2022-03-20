الزوراء يتعادل مع الجوية في دوري الشباب

2022/03/20 | 19:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ضيّف فريق نادي القوة الجوية على ملعبه في بغداد، اليوم الاحد، فريق نادي الزوراء لحساب الجولة السادسة من دوري الشباب العراقي لكرة القدم.وانتهى لقاء القوة الجوية والزوراء بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.وضمن المنافسات ذاتها تعادل، فريق شباب الشرطة امام مضيفه فريق شباب أربيل من دون اهداف.كما خسر فريق نادي نفط الوسط امام […]

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