القبض على عشرات المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

2022/03/20 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، اليوم الاحد،عن القاء القبض

على عشرات المتلاعبين بالاسعار

ومحتكري المواد الغذائية بعموم محافظات

البلاد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه

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