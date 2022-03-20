مفوضية الانتخابات تعلن استئناف توزيع البطاقات البايومترية

2022/03/20 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد،

استئناف توزيع البطاقات البايومترية،

فيما دعت الناخبين الجدد الذين بلغوا (18)

عامًا لمراجعة أقرب مركز تسجيل.

وقالت المفوضية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه

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