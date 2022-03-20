كويكب بحجم الثلاجة يخترق غلاف الأرض

2022/03/20 | 20:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رصد علماء الفلك كويكبا بحجم الثلاجة قبل ساعتين من اختراقه الغلاف الجوي للأرض، ورغم أنه ليس خطيرا، إلا أنه يمثل المرة الخامسة في التاريخ التي يكتشف فيها كويكب قبل أن يصطدم بالأرض.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً في 11 مارس/ آذار، لاحظ عالم الفلك كريزتيان سارنيكزكي وجود كويكب […]

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