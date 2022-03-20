الحشد الشعبي يرفع 5 صواريخ “نمساوية” في نينوى (صور)

2022/03/20 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تمكن الحشد الشعبي، اليوم والأحد، من رفع خمسة صواريخ نوع “نمساوي” في سهل نينوى.وذكرت مديرية إعلام الحشد، في بيان تلقته، إيرث نيوز، أن “قوة من هندسة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من رفع خمسة صواريخ نوع “نمساوي” من مخلفات فلول داعش الارهابي في سهل نينوى.” وأضافت، أن “ذلك […]

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