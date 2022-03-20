بسبب وفاة متقاعدين اثنين.. سحب يد مديرة مصرف “تانجرو” في السليمانية

2022/03/20 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افادت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، اليوم الاحد، بسحب يد مديرة مصرف تانجرو في السليمانية، بسبب وفاة متقاعدين اثنين.وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، انه “تم سحب يد مديرة مصرف تانجرو وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات وفاة اثنين من المتقاعدين في اقليم كردستان”.وأعلنت السلطات المحلية في […]

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سحب يد مديرة مصرف “تانجرو” في السليمانية أولاً على ايرث نيوز.

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