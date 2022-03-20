بعد فيديو زيلنسكي.. مصانع

2022/03/20 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشن الدول الغربية حملة ضد "مصانع الأخبار الكاذبة" التابعة للرئيس الروسي فديمير بوتين، حيث تعرضت 12 منفذا رئيسيا للمعلومات المضللة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

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