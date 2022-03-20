نقيب الفنانين يهاجم الكاظمي والعبادي:

2022/03/20 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هاجم نقيب الفنانين العراقيين جبارد جودي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأسبق حيدر العبادي.

وقال جودي عبر مقطع فيديو تابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (كذاب كبير) و (مستعرض فيسبوكي)".

وأضاف ان "رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (رجل بخيل ومعقد) ولا ينفذ ما يقوله".

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