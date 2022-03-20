هل سيقاطع الاتحاد الوطني جلسة التصويت على رئيس جمهورية العراق - عاجل

2022/03/20 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، موقفه من حضور جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

وقال القيادي في الحزب غياث السورجي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم تتخذ حتى الان موقفا رسميا ونهائيا بشأن حضور او مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد".

وبين السورجي أن "الساعات المقبلة، ربما يصدر قرار حاسم من قبل قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لحسم موقف الحزب من المشاركة او المقاطعة".

وأوضح أن "المقاطعة هي الأقرب لنا حتى هذه الساعة".

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