كيف يتشابه غزو أوكرانيا مع الحرب في سوريا؟ ولماذا اختلف رد فعل العالم بشأنهما؟

2022/03/20 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقارنة بسيطة بين الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قلب السياسة العالمية رأسا على عقب، وبين الحرب السورية حيث لروسيا دورا رئيسيا فيها، إذ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

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