آخر وزير مالية في الحكومة الأفغانية المنهارة يعمل سائق أجرة في الولايات المتحدة

2022/03/20 | 20:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الاحد، بأن آخر وزير مالية في الحكومة الأفغانية المنهارة يعمل حالياً كسائق أجرة في الولايات المتحدة.وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الوزير السابق خالد بايندا الذي كان حتى الصيف الماضي يشرف على ميزانية دولة بقيمة سبعة مليارات دولار يعمل كسائق أجرة لصالح شركة “أوبر” في واشنطن.[…]

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