موقع بريطاني: فضيحة فساد جديدة في الجيش الامريكي

2022/03/20 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لموقع ديلي مافريك البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية ان شركة خدمات طبية امريكية معروفة قامت بدفع تسوية بمئات الالاف من الدولارات بعد ان كشفت البيانات الخاصة بها استعانتها بشركة شحن وطبيب من جنوب افريقيا للحصول على مواد غير معتمدة للمرضى العسكريين في العراق الذين يعملون لسلاح الجو الأمريكي.وذكر التقرير الذي […]

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