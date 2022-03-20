2022/03/20 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B1GtZx5GUls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يحذر القوى السياسية من التراخي.. ونينوى على موعد مع حزمة مشاريع.. في نشرة الـ 8 مساءً) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يحذر القوى السياسية من التراخي.. ونينوى على موعد مع حزمة مشاريع.. في نشرة الـ 8 مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).