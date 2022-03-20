2022/03/20 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفاد موقع “foot-sur7” الفرنسي في تقرير له، اليوم الأحد، بأن هناك اهتمام كبير من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.وارتبط اسم محمد صلاح مؤخرا، بالرحيل عن ملعب “أنفيلد” بعد تأكيد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول” أن إدارة النادي قدمت أقصى ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جيرمان يسعى للظفر بخدمات “محمد صلاح”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جيرمان يسعى للظفر بخدمات “محمد صلاح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).