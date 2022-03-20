نجاة ضابط في الداخلية من محاولة اغتيال في بغداد

2022/03/20 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضح مصدر أمني، اليوم الأحد، بشأن نجاة مدير حسابات الامن الاتحادي في وزارة الداخلية، حسين جادم البهادلي، من محاولة اغتيال، في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر نجاة مدير حسابات الامن الاتحادي العميد حسين جادم البهادلي من محاولة اغتيال".وبين، أن "ما حصل هو مشاجرة بين العميد المذكور اعلاه مع اقربائه (نسابته) تطورت الى استخدام الرصاص الحي باتجاه عجلة البهادلي، نوع بيك اب، ضمن منطقة بسماية"، مشيراً إلى "عدم وقوع إصابات".

من جهته، أكد العميد حسين جادم البهادلي، أنه تعرض لمحاولة اغتيال.وقال البهادلي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما حدث محاولة ليس مشاجرة بل محاولة اغتيال".

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