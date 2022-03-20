بابل تمنع خروج الحبوب الأساسية إلى المحافظات الأخرى

2022/03/20 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ بابل حسن منديل، اليوم الأحد،

منع تسويق وإخراج الحبوب الأساسية

لغداء المواطنين من المحافظة.

ووجه منديل في أمراً إدارياً اطلعت

عليه وكالة نون الخبرية، بـ"عدم السماح

للعجلات المحملة بالقمح، وا

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