2022/03/20 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة

القدم، اليوم الاحد، عن معاودة المنتخب

الوطني تدريباته قبل مواجهة الإمارات

الخميس المقبل، مشيراً إلى توجهه الى

السعودية الثلاثاء المقبل بحال انجاز

تأشيرات الدخول "الفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يعاود تدريباته في بغداد مع تأخر وصول "فيز" السعودية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يعاود تدريباته في بغداد مع تأخر وصول "فيز" السعودية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).