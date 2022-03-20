تنسيق بين بغداد وإقليم كردستان لإنقاذ طفل من يد مربية.. ما قصته؟

2022/03/20 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، من تحرير طفلا كان محتجزاً لدى مربية حاولت إخفاءه في محافظة اربيل .وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقته إيرث نيوز، إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من تحرير طفل كان محتجزاً لدى المربية التي حاولت إخفاءه في محافظة اربيل ”.وأضافت، أن “عملية تحرير الطفل […]

ظهرت المقالة تنسيق بين بغداد وإقليم كردستان لإنقاذ طفل من يد مربية..



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