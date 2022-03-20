ديالى تعلن الاقتراب من إدراج الزندان على لائحة التراث العالمي

2022/03/20 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى- واع- ثائر هادي

يعد تل (الزندان) أحد أهم المواقع الأثرية الشاخصة في ديالى، ويقع على بعد 12 كم شرق مدينة المقدادية التابعة لبعقوبة مركز المحافظة.

وبني الموقع بالطابوق والآجر والجص، بطول 502 متر وعرض 17 متراً وارتفاع 15 متراً.

وتضم الجهة الشرقية منه 16 برجاً ويتكون الرواق الوسطي من 11 رواقا أفقيا، ورواقا عموديا من الجهة الغربية يحتوي على أربعة مجاميع من الإيوانات.

وأكدت مفتشية آثار محافظة ديالى، الاقتراب من إدراج موقع الزندان على لائحة التراث العالمي، بعد الشروع بالخطوات الأساسية، مشيرة إلى أن تحقيق الأمر يحتاج وقتاً ومتابعة مع منظمة اليونسكو.

وقال مدير مفتشية آثار ديالى أحمد عبد الجبار خماس في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كلمة الزندان بالفارسية تعني السجن ولكن الاعمال التنقيبية تبين تصميمه الذي يوحي بأنه حصن دفاعي، وشملت عملية التنقيب الأولى رفع 50 الف متر من التراكمات كشفت عن 16 برجاً و45 مزغلا لرمي السهام و15 سلماً تؤدي إلى السطح المفقود وبرجين و11 رواقا كانت مدفونة بالكامل".

وأضاف خماس، أنه "في المرحلة الثانية من التنقيب تضاعف الاكتشاف بإظهار 14 برجاً و250 متراً من الأروقة العمودية وشمل العمل الكشف عن الملحق الجنوبي والذي لا تعرف ماهيته لحد الان وقد يكون مبنى اداريا او حمامات وهو في تخطيطه وتصميمه مشابه لمبنى الزندان ولا يفصله عن المبنى الرئيس سوى 10 الى 15 متراً والمكتشفات من القطع الأثرية تضم 50 قطعة منقسمة ما بين فخار ومعادن ونحاس أغلبها حراب وسكاكين تدل على أنها أسلحة حراسة، وتم التنقيب بواسطة كوادر مفتشية ديالى".

وتابع أن "الموقع تعرض في فترات سابقة للتخريب وقلع كميات كبيرة من الطابوق لاستخدامه في المباني التراثية مثل محطة القطار والبيوت التراثية القديمة، لكن بعد تسجيله في جريدة الوقائع العراقية أصبح من الملزم أن يكون محميا بحراسة ثابتة وفي عام 2021 تم وضع سياج يحيط به مما ساعد على حمايته من التجاوز والعبث به".

وبين خماس أن "الروايات التأريخية حول الزندان كثيرة منها أنه كان ضريحاً ملكياً حسب اعتقاد الرحالة البريطاني كلوديوس رج الذي زار الموقع عام 1821، ورواية اخرى تقول إنه كان قصر الاميرة شاه زنان احدى بنات الملوك الاكاسرة، وتعددت الروايات ولكن المنقبين يعتمدون على الدليل المادي الذي يثبته الاكتشاف، والدلائل تشير الى أنه حصن دفاعي أخير، وتكمن اهميته لقربه من مدينة دستجرد العاصمة الساسانية التي بناها الملك اردشير بن بابك وانتقل اليها من مدينة المدائن او كما تسمى طاق كسرى وهي من ضمن بلاد فارس"، منوهاً بأن "مملكة اشنونا تأسست في ديالى وأحد ملوكها يدعى (صلي سن) وكان متزوجا من ابنة حمورابي ملك بابل".

وتابع أنه "من الممكن أن يكون الملك اردشير هو من بنى حصن الزندان لأن بناءه بهذه الضخامة يتطلب مواد كبيرة وجهدا وامكانية دولة او مملكة حيث تقدر كمية الطابوق المبني بمليار طابوقة، وتشير الدلائل الى أن هذا الحصن أدى الغرض الذي بني من اجله وهو صد الهجمات الرومانية على الدولة الفارسية في ذلك الوقت لوجود اثار حروق على الجدران وفي عام 624م سقطت مدينة دستجرد على يد هرقل والزندان ايضا، وقد استخدم الزندان بعد ذلك من قبل الدولة الاسلامية وربما تسميته زندان غير مرتبطة بتأريخه القديم".

وذكر خماس أن "هدفنا المحافظة على هذه المواقع الاثرية من العبث والتخريب والتجاوز عليها، حيث يتم التجاوز بقصد او بغير قصد لاتخاذها مقرات لهم لمواقع عسكرية لارتفاعها عن مستوى الارض ونحن في صراع مرير ومستمر مع المتجاوزين، والجانب الايجابي لحد الان لم نسجل اي حالات نبش في مواقع ديالى الاثرية عكس ما يحدث في المحافظات الاخرى، ولدينا 150 دعوة قضائية ضد المتجاوزين في المحاكم، ولم تحسم لحد الان بسبب الوقت الطويل الذي تستغرقه هذه الدعاوى مما يتيح للمتجاوزين توسيع تجاوزاتهم".

وذكر: "شرعنا بالخطوات الأساسية لإدراج الزندان ضمن لائحة التراث العالمي لتوفر الشروط اللازمة، وهذا يحتاج وقتاً وصبراً ومتابعة مع منظمة اليونسكو، ونحن نقترب من تحقيق هذا الهدف وهناك مواقع أخرى لا تقل اهميتها عن الزندان مثل سد العظيم الأثري وخان بني سعد وقنطرة النقيب ومنارة جامع المقدادية وجسر خانقين وغيرها من المواقع الأثرية الشاخصة".

وأضاف خماس، أنه "في المسح الاخير اكتشفنا موقعاً اثرياً جديداً في ديالى ليرتفع العدد الكلي إلى 824 موقعاً، ونتوقع بعد إكمال المسح أن يصل عدد المواقع في ديالى إلى 1200 موقع اثري بدليل وجود تلال كثيرة عليها قطع من الفخار تدل على أنها مواقع غير مستكشفة لحد الآن".

وتابع أن "الأمر يحتاج الى جهود واهتمام حكومي كبير وتخصيص أموال، لأن الآثار ارث حضاري يجب المحافظة عليه من الضياع، ويمكن تأهيله ليكون وجهة للسياح وتأتي بمردود مالي للبلاد في حال الاهتمام وتوفير الخدمات".

ونوه خماس بأن "لدينا مهرجاناً في الأيام القادمة لرفع وعي العراقيين بأهمية هذه المواقع الأثرية وحث الحكومة للاهتمام بها وتوجيه دعوة إلى جميع المنظمات والمؤسسات الإعلامية وأساتذة الجامعات والمختصين بالآثار والمنظمات العالمية لتعريف العالم بهذا الإرث الكبير".

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