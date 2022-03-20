2022/03/20 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتغريدة… الموسوي: ابو رغيف جند الجهد الاستخباري لحماية المحتل على الطريق السريع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتغريدة… الموسوي: ابو رغيف جند الجهد الاستخباري لحماية المحتل على الطريق السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).