2022/03/20 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، لبعض شهود النفي في قضية اتهام رجل الأعمال المصري الشهير، محمد الأمين، بـ"هتك عرض" سبع فتيات في دار أيتام تابعة له

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كان يصلي بهن".. شهادة مغايرة بقضية اتهام رجل أعمال مصري بـ"هتك عرض" يتيمات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كان يصلي بهن".. شهادة مغايرة بقضية اتهام رجل أعمال مصري بـ"هتك عرض" يتيمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).