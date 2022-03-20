زيلينسكي: أنا مستعد للتفاوض مع بوتين وعدم فعل ذلك قد يعني الحرب العالمية الثالثة

2022/03/20 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن "استعداده للتفاوض" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "بغية وضع حد للأعمال القتالية" الجارية في أراضي بلده.

وصرح زيلينسكي، في حديث إلى شبكة CNN الأمريكية اليوم الأحد: "أنا مستعد للتفاوض معه، وكنت مستعدا على مدى العامين الماضيين، وأعتقد أننا لن نستطيع إنهاء هذه الحرب دون تفاوض".

وتابع: "إذا كانت لدينا فرصة 1% لوضع حد لهذه الحرب، فيتعين علينا، حسب اعتقادي، يجب اغتنام هذه الفرصة".

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية وصلت إلى بلده بهدف "إبادة" شعبه، وشدد على قدرة الجيش الأوكراني على "توجيه ضربة مضادة"، مقرا بأن ذلك "لن ينقذ الأرواح".

وتابع: "لذلك أعتقد أنه يتعين عليها اغتنام أي صيغة وأي فرصة كي تكون لدينا إمكانية للتفاوض والتحدث مع بوتين، لكن إذا فشلت هذه المساعي فإنه قد يعني الحرب العالمية الثالثة".

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