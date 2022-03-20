بحوزته 50 مليون دينار.. اعتقال لص سرق ثلاث مجمعات تجارية شمال ذي قار

2022/03/20 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..افاد مصدر امني في قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، بالقاء القبض على لص اقدم على سرقة ثلاث مجمعات تجارية خلال اسبوع واحد شمالي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” شعبة مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة ذي قار، تمكنت مساء اليوم، من اعتقال لص، قام بسرقة عدد من المجمعات […]

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