كردستان تتخذ قراراً بعد وفاة متقاعدَيْن اصطفا في طابور

2022/03/20 | 20:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب يد مديرة مصرف "تانجرو" .

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