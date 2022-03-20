الإريتريُّون وأكذوبة البني عامر والقبائل الحُدُودِيَّة والمُشتركة..! - فيصل عوض حسن

2022/03/20 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن في مقالتي المُعَنْوَنة (السُّودان وتهديدات الإريتريّين المُجَنَّسين) بتاريخ 2 مارس 2022، تَنَاولتُ تنفيذ المُتأسلمين لأعظم وأخطر (خيانة) في التاريخ الإنساني، حينما قاموا بتجنيس مئات الآلاف من (اللاجئين الإريتريين)، وتذويبهم في المُجتمعات المحلِّيَّة السُّودانِيَّة، بغرض الكَسْب السياسي وتغذية المليشيات الإسْلَامَوِيَّة بالمُرتزقة/المأجورين، والبطش بالشعب السُّوداني ونهب مُقدَّراته.



كما تناولتُ كيف ......





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