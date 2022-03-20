مقابلة مع المفكر الاشتراكي الماركسي الهندي إعجاز أحمد: معاداة الإمبريالية في عصرنا - علاء اللامي

2022/03/20 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي ترجمة علاء اللاميتوفي يوم 9 آذار- مارس الجاري، الباحث الاشتراكي الماركسي الهندي البارز إعجاز أحمد.



عُرف أحمد بكتاباته النظرية التحليلية حول الإمبريالية والثقافة والاستعمار.



وله عدة مؤلفات من أهمها وأشهرها ستة كتب - في النظرية: الطبقات، الأمم، الآداب وهو مترجم إلى العربية، وأنساب الحاضر: الأنساب الأيديولوجية والسياسية لجنوب آسيا المعاصرة والعراق وأفغانستان والإمبريالية في عصرنا.



وله كتاب مهم آخ ......





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