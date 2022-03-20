طاقته الانتاجية 10 الاف بند بالساعة.. دار الوارث تنصب مصنع انتاج الورق ( A3 و A4) في كربلاء (صور)

2022/03/20 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت دار الوارث للطباعة والنشر احدى

تشكيلات العتبة الحسينية المقدسة

بتنصيب مصنعا لانتاج بنود الورق قياس ( A3

و A4) بطاقة انتاجية عالية وبمواصفات

عالمية، ضمن خطط ادارتها لتنويع مصادر

الايراد وايجاد فر

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