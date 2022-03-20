بينهم نساء وأطفال.. حصيلة جديدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا

2022/03/20 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، إليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا بين المدنيين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أراضي هذا البلد تجاوزت عتبة الـ900 قتيل.وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، أن “902 مدنيين على الأقل قتلوا وجرح 1459 آخرون في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية فجر 24 فبراير الماضي ولغاية منتصف […]

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حصيلة جديدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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