مدرب المنتخب الوطني: بعيدون عن المتغيرات التي طرأت على مباراة الإمارات

2022/03/20 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، أن المنتخب بعيد عن المتغيرات التي طرأت على مباراة الإمارات في تصفيات المونديال.وقال شهد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الفترة الحاليّة مع المتغيراتِ التي طرأت على تغير ملعبِ المباراة وما يدورُ من حديثٍ عن هذه الأمور نحن بعيدون عنها ولسنا […]

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