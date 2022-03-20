ضبط 12 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

2022/03/20 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط 12 عجلة دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل مع مركز شرطة الكمرك من ضبط (12) عجلة مختلفة الانواع دون الموديل المسموح بالاستيراد متروكة في المخزن حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

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