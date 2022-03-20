صور.. حشود إسرائيلية تشيع

2022/03/20 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت حشود كبيرة من اليهود الأرثوذكس، الأحد، قرب تل أبيب، الحاخام حاييم كانيفسكي، الذي توفي الجمعة، عن 94 عاما.

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