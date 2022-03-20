حاول تقسيم العراق أيضاً.. الاتحاد الكردستاني يفصح عن هدف شديد الخطورة يرومه الديمقراطي - عاجل

2022/03/20 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الأحد، أن الحزب الديمقراطي يريد تشتيت البيت الكردي وفرض الإرادة الحزبية.

وقال يزيدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحزب الديمقراطي هو من يريد تشتيت البيت الكردي عبر الإصرار على سياسة المناكفات وفرض الإرادة من خلال الإصرار على منصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "سياسة الحزب الديمقراطي لن تنجح إطلاقا، في ظل وجود رفض شعبي ووطني لما يقوم به الحزب ومحاولاته السابقة في تقسيم العراق".

وأكد: "نحن نعتمد على الوعي والشعبي، الذي لن يمر من خلاله مرشح مسعود بارزاني".

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