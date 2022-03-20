توب 5: الرئيس الأوكراني يحذر من نشوب حرب عالمية ثالثة.. وواشنطن تدين الهجمات الحوثية على السعودية

2022/03/20 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحذيرالرئيس الأوكراني من احتمالية نشوب "حرب عالمية ثالثة" إذا فشلت المفاوضات مع الرئيس الروسي، وإدانة واشنطن الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية، وإصدار تركيا بيانا حول الهجوم الحوثي على السعودية، ومنها إلى إعلان التحالف بقيادة السعودية عن إحباط هجوم يستهدف الملاحة في البحر الأحمر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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