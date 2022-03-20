القبض على متهم بجرائم الارهاب في كركوك

2022/03/20 | 21:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، من القبض على متهم بجرائم الارهاب في محافظة كركوك.وذكر بيان للداخلية ، انه “بعد ورود معلومات من المصادر العاملة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بتواجد احد المطلوبين بقضايا الارهاب ضمن قضاء الحويجة ، شرعت قوة مشتركة من اللواء التاسع عشر وسرية مغاوير اللواء بالاشتراك مع […]

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