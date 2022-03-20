تعرف على ابرز مايهدد الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية

2022/03/20 | 21:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذرت صحيفة “Le Monde” الفرنسية من أن الوضع في أوكرانيا سيبطئ تعافي الاقتصاد العالمي الذي ضعف كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد يغيره إلى الأبد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم بمقدار 1% وزيادة […]

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