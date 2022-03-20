العراق يناقش مع (الاسكوا) التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة

2022/03/20 | 21:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى رئيس دائرة المنظمات الدوليَّة، عباس كاظم عبيد، على هامش اعمال المنتدى العربيّ للتنمية المستدامة (AFSD )، الذي يعقد اجتماعاته في بيروت، اليوم الاحد، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذيّ للجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (الاسكوا)، رولا دشتي.وذكر بيان للخارجية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء استعراض علاقة […]

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