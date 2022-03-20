2022/03/20 | 21:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت عملية تحرير الطفل بالتنسيق مع الأسايش

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، الوصول إلى طفل محتجز لدى مربية إثر بلاغ تقدمت بع والدة الطفل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من تحرير طفل كان محتجزًا لدى المربية حاولت إخفاءه في محافظة أربيل".

وأضاف البيان، أنّ "عملية تحرير الطفل جرت بعد أن استنجدت والدة الطفل بمفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الكرخ، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بالتعاون مع الأسايش في شمال العراق".

وتابع البيان، أنّ قوة تمكنت "من التوصل إلى الطفل المحتجز وتحريره وتسليمه إلى والدته، والقبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقها وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".

اقرأ/ي أيضًا:

اجتماع أمني وآخر خدمي..



تفاصيل زيارة الكاظمي إلى نينوى

التفاصيل الوافية لتقرير لجنة تقصي الحقائق في نينوى: احتقان طائفي ونزوح جديد!

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيقاع بمربية احتجزت طفلاً بعيدًا عن أمه) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإيقاع بمربية احتجزت طفلاً بعيدًا عن أمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).