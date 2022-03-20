سفير الصين في واشنطن ينفي تقديم بلاده أسلحة لروسيا أثناء الحرب

2022/03/20 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن بكين لا ترسل مساعدات عسكرية إلى موسكو لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا الموقف سيبقى قائما مستقبلا.وقال شين غانغ في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية “هناك معلومات زائفة مفادها أن الصين تقدم مساعدات عسكرية […]

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