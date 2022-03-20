الحشد الشعبي: 3 احزمة امنية متكاملة تحمي طريق”كركوك- بغداد”

2022/03/20 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، الاحد، بان 3 احزمة امنية تحمي طريق كركوك- بغداد.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طريق كركوك- بغداد يعد من الطرق الاستراتيجية في البلاد وهو يربط كردستان ببغداد مرورا بثلاثة محافظات ومنها ديالى تعرض في السنوات الماضية الى جملة خروقات ومنها السيطرات الوهمية لداعش الارهابي ما […]

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