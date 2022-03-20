العتبة الحسينية: اضفنا 3500 سرير الى مستشفيات العراق (فيديو)

2022/03/20 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة الدكتور ستار

الساعدي، اليوم الاحد، ان العتبة

الحسينية المقدسة تمكنت من اضافة ٣٥٠٠

سرير الى الامكانيات الصحية في العراق

عبر انشاء مشاريع مس

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