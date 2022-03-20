إطلاق الحوار لتأسيس رابطة القادة الدينيين من أجل منع التطرف العنيف في العراق

2022/03/20 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

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الإنمائي في العراق، اطلقت اللجنة

الوطنية لتنفيذ استراتيجية منع التطرف

العنيف في مستشارية الامن القومي

الجلسة الحوارية الأولى حول إنشاء

رابطة القادة الدينيين لمنع التط

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