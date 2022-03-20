كورونا يعود بقوة.. الصين تعزل مدنا كبيرة عن العالم

2022/03/20 | 21:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أصدرت الصين، اليوم الأحد، أوامر بالبقاء في المنازل لملايين الأشخاص في شمال شرقي البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه أكبر انتشار لفيروس كورونا منذ عامين.أبقت البلاد الوباء محدودا إلى حد كبير منذ أن أطلقت خلال تفشي المرض لأول مرة في عام 2020 قيودا انطوت على عمليات الإغلاق المستهدفة والاختبارات الجماعية وقيود السفر، […]

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الصين تعزل مدنا كبيرة عن العالم أولاً على ايرث نيوز.

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