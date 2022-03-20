2022/03/20 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TXu2YwuEa8s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روسيا تمطر اوكرانيا بصواريخ "كينزال" الساحقة | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. روسيا تمطر اوكرانيا بصواريخ "كينزال" الساحقة | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).