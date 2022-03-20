2022/03/20 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a5_5HUv1g30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | التضخم يضرب الأسواق.. الفقراء يزدادون عدداً وفقرا ولا بيانات حكومية للعلاج) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | التضخم يضرب الأسواق.. الفقراء يزدادون عدداً وفقرا ولا بيانات حكومية للعلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).