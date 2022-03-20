الكاظمي يطمئن هاتفياً على صحة العاهل السعودي

2022/03/20 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي أجرى، اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية".وأضاف، أن "الكاظمي اطمأن خلال الاتصال على صحّة العاهل السعودي"،متمنياً له موفور العافية ودوام السلامة".

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