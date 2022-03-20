2022/03/20 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا إنها استخدمت خلال حملتها العسكرية الجارية في أوكرانيا صواريخ "فرط صوتية" أي الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت

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