ديالى.. استنفار امني على جميع الطرق المؤدية الى كردستان

2022/03/20 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستنفار امني على جميع الطرق البرية في ديالى المؤدية الى كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الطرق البرية بين ديالى وكردستان شهدت زخما مروريا كبيرا بسبب تدفق الاف الاسر للاحتفال بأعياد الربيع سواء في مناطق ضمن حدود ديالى او كردستان ما دفع القوات الامنية الى الاستنفار ونشر نقاط مرابطة اضافية لتعزيز الطرق على مدار الساعة".

واضاف المصدر، ان "الاستنفار الامني سيستمر 72 ساعة وربما يجري تمديده وفق ما تقتضيه الحاجة الأمنية"، لافتا الى "وجود 3 طرق برية ممتدة بين ديالى وكردستان".

واشار الى ان" الاوضاع امنة ومستقرة ولم تسجل اي خروقات في الساعات الماضية مع ضرورة الاشارة الى اهمية القيادة بهدوء وعدم السرعة لتفادي اي حوادث مؤسفة".

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